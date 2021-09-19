Avustralya diplomasisi beceriksiz, yetersiz

Avustralya’nın Fransa’ya yönelik tutumunun “arkadan bıçaklama” olduğu yorumunu yapan Thebault, “Bence bu çok büyük hata, ortaklığın çok kötü şekilde ele alınması çünkü bu bir sözleşme değildi. Güvene, karşılıklı anlayışa ve samimiyete dayalı olması gereken bir ortaklıktı” dedi. Thebault, Avustralya’nın diplomasisinin “beceriksiz, yetersiz ve Avustralya’ya aykırı” olduğunu söyledi.