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Gündem Avukatlarını mahkemeye getirmeyip süre kazandı! Levent Göktaş uzatmalara oynuyor
Gündem

Avukatlarını mahkemeye getirmeyip süre kazandı! Levent Göktaş uzatmalara oynuyor

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın bugün görülen Türkiye'ye iadesine yönelik duruşmasına avukatları katılmadı. Mahkeme karar vermeyerek duruşmayı erteledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:04:00 - 2022-11-25 19:09:20
Avukatlarını mahkemeye getirmeyip süre kazandı! Levent Göktaş uzatmalara oynuyor

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Levent Göktaş bugün hakim karşısında çıktı.

Göktaş'ın avukatları mahkemeye katılmayınca duruşma ertelendi.

Firari Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Yargılanmasının tutuklu devam etmesine karar verildi. Haskovo Bölge Mahkemesi'nde 14 Kasım'da yapılan duruşmada sağlık sorunlarının bulunduğunu belirten Göktaş'a kimlik belgelerine el koyularak ve yurt dışına çıkma yasağı getirilerek, ev hapsi verildi.

Süre uzatıyor!

Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya ise Mustafa Levent Göktaş katılırken, 3 avukatı gelmedi. Göktaş'ın avukatlarından İvan İvanov, mahkemeye hastalık izninde bulunduğunu, Anton Popov işleri nedeniyle katılamayacağını bildirirken, Anna Popova da gerekçe göstermeden katılmadı.

Davanın savcısı Nikolay Trendafilov, yargılamanın yasal süre içinde tamamlanması için yedek avukatın atanmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederken, duruşmaya neden göstermeden katılmayan avukat Anna Popova'ya 1000 leva (9 bin 800 lira) para cezası verilmesine hükmetti.

Duruşma 3 gün sonraya ertelendi

Savcılık, Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'de işlemiş olabileceği suçların önemli olduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesiyle ilgili prosedürün en fazla 180 günde tamamlanması gerektiğini kaydetti. Göktaş ise sonraki duruşmanın 20 gün sonra yapılmasını talep etti. Göktaş'ın talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi. Göktaş, duruşma gününe kadar Haskova'da ev hapsinde tutulacak.

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