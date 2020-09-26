Avuç içi kaşıntısı neden olur?

Avuç içinin kaşınması durumu genellikle yaygın görülen bir sorun olmakla birlikte oldukça rahatsız edici bir cilt problemidir. Eğer bu sorun üzün sürmüşse altında yatan ciddi bir problem olabilir. Kaşıntının uzun sürmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Avuç içi kaşıntısı nedenleri nelerdir?

Öncelikle kaşıntıya neyin neden olduğu araştırılarak hastanın yaşı, banyo alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, kişinin psikolojik ve sağlık durumuna bakılır.

Aşağıdaki durumlar kaşıntılı ellerin en yaygın nedenlerdendir:

1. El egzaması

El egzaması ellerde kaşıntı, kırmızı cilt, kuruluk, çatlama ve kabarmaya neden olur. El egzaması ihtimali yüksek olan kişilerde aşırı neme veya sert kimyasallara maruz kalındığı bazı meslek gruplarında çalışanlarda rastlanabilmektedir. Özellikle temizlik, kuaför, matbaa, yemek servisi ve tamirci meslek gruplarında yaşanan bir sorundur.

2. Diyabet

Diyabet hastalarında çoğunlukla kan şekeri yükselmesi nedeniyle ciltte kuruluk problemi yaşanır. Bu kaşıntılı cilt, avuç içi ya da vücudun diğer bölgelerinde kırmızı ya da ten rengi yumrularla meydana gelebilir.

3. Alerjik reaksiyonlar

El kaşıntısı zaman zaman alerjik reaksiyona neden olan tahriş edici ya da kimyasallara sürekli maruz kamanın neticesinde olmaktadır. Sıklıkla yüzük, ele takılan diğer takılar ve metallerden, sabun, dezenfektanlar, yüksek klorlu su, antiseptik veya antibakteriyel maddeler alerjik reaksiyonlara sebep olur.

Avuç içi kaşıntısına ne iyi gelir?

Avuç içi kaşıntısında uygulanacak olan tedavinin belirlenmesi için öncelikle sorunun nedeni tespit edilmeli ve o sebebe yönelik sorun çözümü bulunmalıdır.

Alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan avuç içinde kaşınmasında alerjiye sebep olan maddenin bulunması ve bu maddeye temasın engellenmesi gerekir. Bununla birlikte uzman kontrolünde iyileşme sürecini hızlandırmak adına eczanelerden antihistamin türünde kremler temin edilebilir.

Egzama ve dermatit sebebiyle meydana gelen kaşınma için semptomları dindirici ilaçlar kullanarak hasta rahatlayabilir. Cilt bakımına özen gösterilmesinin yanı sıra antibiyotik türevleri ya da yine antihistamin ilaçlar kullanılması gerekebilmektedir. Bunun için yine bir uzmana görünmek gereklidir.