Avrupa’yı fetheden hız! 3 yılda 1 milyonluk rekor

19. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı bugün görkemli bir atmosferde kapılarını ziyaretçilere açtı. Üçüncü yılını geride bırakan OMODA & JAECOO, önemli bir eşiği geride bıraktığını açıkladı. Böylece Nisan 2026 itibarıyla markanın küresel ölçekteki toplam satışları 1 milyon adedi aşarak, otomotiv dünyasında genç markalar arasında en hızlı 1 milyon satış rekoruna ulaşıldı. 2023 yılındaki global marka lansmanından bu yana OMODA & JAECOO, üç yıl üst üste satışlarını iki katına çıkararak büyümesini hız kesmeden sürdürdü. Sadece Mart 2026 döneminde dahi aylık satışlar 60.000 adedin üzerine çıktı. Geleneksel otomotiv markalarının 1 milyon adetlik satışa ulaşması çoğunlukla 10 yılı aşarken, OMODA & JAECOO bu başarıyı yalnızca 3 yılda elde ederek sektörde dikkat çekici bir rekora imza attı.

JAECOO 7 İngiltere’de zirvede, Avrupa ise satışların oranı %40’ı aşıyor

Küresel çapta yükselişe sahip bir marka olan OMODA & JAECOO, uluslararası genişleme hızında sektörde öncü konumunu güçlendiriyor. Üç yıl gibi kısa bir sürede 69 pazara giriş yapan marka, 18 AB ülkesi, 15 sağdan direksiyonlu ve 36 soldan direksiyonlu pazarda, toplam 1.364 bayiden oluşan geniş bir ağ ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ortalama her 16 günde bir yeni pazara giriş yapılırken, dünya genelinde neredeyse her gün yeni bir showroom açılıyor. Bununla birlikte İspanya’da PwC Spain ve Faconauto iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada OMODA & JAECOO, 9.9 puanla bayiler tarafından en yüksek memnuniyet skoruna ulaşan marka olarak öne çıktı.

Avrupa, markanın büyümesinde ana itici güç haline geldi. Toplam satışların %41,5’i bu bölgeden sağlanırken, Mart 2026 itibarıyla yıllık bazda %246 büyüme kaydedildi. İngiltere’de %4,7 pazar payına ulaşan marka 6. sıraya yükselirken, tek bir ayda 17.951 adetlik satış gerçekleştirdi. JAECOO 7 modeli ise satış listelerinde zirveye yerleşerek uluslararası medya tarafından “Avrupa’nın en başarılı Çinli modeli” olarak nitelendirildi. İspanya ve İtalya’da aylık satışlar 3.000 adedin üzerine çıkarken, İtalya’da üç haneli aylık büyüme oranları yakalandı. Polonya’da ise satışlar 2.000 adedi geçti. Marka, Avrupa’da yalnızca varlık göstermekle kalmayıp liderliğe doğru ilerliyor.

Üründen teknolojiye uzanan kullanıcı odaklı güçlü yaklaşım

1 milyonluk satış başarısı, OMODA & JAECOO’nun kullanıcı odaklı yaklaşımının somut bir sonucu olarak öne çıkıyor. Her yeni model öncesinde farklı ülkelerde kapsamlı araştırmalar yapılırken, dijital etkileşimler ve fiziksel kullanıcı atölyeleri sayesinde gerçek ihtiyaçlar doğrudan ürün ve teknolojiye yansıtılıyor.

Ürün tarafında marka, kullanıcı yaşam tarzına doğrudan hitap eden çözümler sunuyor:

* Moda ve bireysel ifade arayan gençlere yönelik geliştirilen OMODA 7, “hareket halindeki haute couture” anlayışıyla konumlandırılıyor ve London Fashion Week ile Madrid Fashion Week etkinliklerinde sergilendi.

* Outdoor yaşam tarzını benimseyen ve evcil hayvanlarıyla seyahat eden kullanıcılar için geliştirilen JAECOO 5 ise “en iyi pet dostu SUV” ve “en iyi outdoor SUV” konseptleriyle dikkat çekiyor.

SHS Hibrit teknolojisiyle yeni standart

Teknoloji alanında geliştirilen SHS (Süper Hibrit Sistem), global hibrit standartlarını yeniden şekillendiriyor:

*SHS-P: Yüksek performans, düşük tüketim ve uzun menzil kombinasyonu

* SHS-H: HEV verimliliği ile elektrikli sürüş konforunu bir araya getirerek “tek araç, iki karakter” deneyimi sunuyor

Elektrifikasyon ürün gamı da güçlü performansını sürdürüyor:

* JAECOO 7 SHS-P: Global PHEV benchmark

* OMODA 5 SHS-H: 400.000’i aşan global satış

* JAECOO 5 EV: 9 ayda aylık 20.000 satış seviyesine ulaşarak Endonezya ve Tayland’da liderlik

Yeni hedef 1 milyondan yıllık 1 milyona

1 milyon satış, marka için bir son değil; yeni bir başlangıç olarak görülüyor. OMODA & JAECOO, şimdi 2027 yılına kadar yıllık 1 milyon satış hedefiyle yoluna devam ediyor.

Strateji kapsamında:

* OMODA → şehirli ve trend odaklı crossover segmentine odaklanıyor

* JAECOO → premium off-road ve keşif segmentinde konumlanıyor

2027 yılına kadar her iki markanın da ürün gamını tamamlayarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına özel çözümler sunması hedefleniyor.

Akıllı teknolojilerle yeni dönem

Yeni nesil teknolojiler markanın vizyonunu güçlendiriyor:

* VPD (Valet Parking Driver): Araçların otonom şekilde park etmesi veya kullanıcıya gelmesi

* AI Cabin (OMODA 4)

* Oyun entegrasyonu

* Duygusal etkileşim

* Akıllı navigasyon (“Beni en yakın canlı müzik mekânına götür” komutuyla otomatik rota planlama)

Ayrıca OMODA 4’ün ULTRA performans versiyonu, sürüş tutkunlarına üst düzey güç ve deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni dönem Wuhu’da başlıyor

Wuhu’da gerçekleştirilecek etkinlikte daha fazla stratejik detay paylaşılacak. Chery International Business Summit kapsamında:

* “New Million Strategy” açıklanacak

* OMODA 4’ün üretim hattından iniş töreni gerçekleştirilecek

Marka ayrıca AiMOGA iş birliğiyle geliştirdiği robot teknolojisini akıllı mobiliteyle buluşturarak gerçek hayata entegre etti ve Asian Youth Para Games kapsamında sahneye taşıdı.