Avrupa’nın en büyük tedirginliği

Avrupa Konseyi önümüzdeki 5 yıl için hazırladığı 2019-2024 Stratejik Gündem Belgesi’nde ilk sırayı sınır güvenliğine ayırdı. Belgede düzen, yasalar ve Avrupa değerlerinin ancak sınır güvenliğiyle korunabileceği belirtiliyor. Toplantıda vatandaşları ve özgürlükleri korumak, güçlü ve canlı bir ekonomik taban geliştirmek, iklim odaklı, yeşil, adil ve sosyal bir Avrupa inşa etmek ve küresel düzeyde Avrupa çıkarlarını ve değerlerini teşvik etmek maddelerini kapsayan ana önceliklere odaklandı.

İLK SIRAYA TAŞINDI

Belgenin vatandaşları ve özgürlükleri koruma başlığında sınır güvenliği ilk sırada yer aldı. Bu madde AB için ekonomik gündem maddesinden bile öncelikli görünüyor. 2014-2019 stratejik gündeminde vatandaşları korumakla ilgili madde ikinci, özgürlük ve sınır güvenliğiyle ilgili madde ise dördüncü sırada yer almıştı.

YABANCI DÜŞMANLIĞI

Türkiye Göç Araştırma Merkezi Araştırma Asistanı Hakan Ünay Avrupa’daki yabancı düşmanlığının katı sınır politikalarıyla pratiğe döküldüğünü söyledi. 2019-2024 stratejik gündeminde öncelikle Avrupa değerleri ve onların korunması ile ilgili bir giriş yapılırken Avrupa’nın bölgesel bütünlüğünün korunması vurgulanıyor. Belgede Avrupa’nın kendi topraklarına kimin, kimlerin gireceğine ilişkin kararı kendisinin vermesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun ise birlik dış sınırlarının etkin bir şekilde kontrolü ile mümkün olduğu, bu sağlandığı takdirde güvenliğin, yasaların ve düzenin korunacağı ve AB politikalarının kendi ilke ve değerleri doğrultusunda uygun şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Yeni Şafak