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Avrupa'nın en büyük camisi törenle açıldı!

Çeçenistan Cumhuriyeti'nde inşa edilen Avrupa'nın en büyük camisi düzenlenen törenle açıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
Avrupa'nın en büyük camisi törenle açıldı!

Başkent Grozniy'e 35 kilometre mesafedeki Şali kentinde açılan caminin içinde 30 bin, avlusunda da 70 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Hz. Muhammed'in adını taşıyacak olan cami, her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareye, 40 metreden yüksek ana kubbeye sahip. 

Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtilen cami, 'Müslümanların gururu' olarak adlandırılıyor. 

Türk ve Özbek ustaların önemli bir katkı sunduğu caminin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki özel avizesi de Türkiye'de üretildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
  1. rusya
  2. çeçenistan
  3. grozniy
  4. DÜNYA Haberleri

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  • Yaşar Yaşar 1 sa önce
    Hayırlı olsun inşallah Allah bol cemaat versin.

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