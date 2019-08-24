Avrupa'nın en büyük camisi törenle açıldı!

Başkent Grozniy'e 35 kilometre mesafedeki Şali kentinde açılan caminin içinde 30 bin, avlusunda da 70 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Hz. Muhammed'in adını taşıyacak olan cami, her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareye, 40 metreden yüksek ana kubbeye sahip.

Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtilen cami, 'Müslümanların gururu' olarak adlandırılıyor.

Türk ve Özbek ustaların önemli bir katkı sunduğu caminin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki özel avizesi de Türkiye'de üretildi.