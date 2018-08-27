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Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini belirledi!

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'na mensup uzmanlar, sağlıklı bir vücut için gerekli olan ortalama uyku saatinin günde 6-8 saat olduğu sonucuna vardı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:39
Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini belirledi!

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre uzmanlar, uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma yaptı.

Kalp problemi bulunmayan 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, denekleri 8 saatten fazla, 6 saatten azve 6-8 saat arası uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayırdı.

Uzmanlar, günde 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 artırdığı, 8 saatten fazla uykunun ise yüzde 33 artırdığı sonucuna vardı.

Günlük ideal uyku saatinin 6-8 saat arası olduğunu tespit eden uzmanlar, 8 saatten fazla uyunmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:39
  1. Avrupa Kardiyoloji Topluluğu
  2. ideal uyku süreleri

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