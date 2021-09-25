Avrupa’da kayıp yüz binlerce çocuğun akıbeti bilinmiyor

Yaşar, "Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklar" konusunda alınacak önlemleri ve atılması gereken adımları anlattı. Göçmen meselesinin 2011'den beri dünyanın en önemli konusu olduğunu dile getiren Yaşar, "Görünen o ki Afganistan'da yaşananlardan sonra da bu göçmen krizi kısa vadede bitecek gibi değil. Bunlar savaşlar, terör ve iç karışıklıklardan meydana gelen göçler. Bir de iklim değişikliğinden kaynaklanan göçü yabana atmamalıyız. O da eklendiğinde dünyanın en önemli gündem maddesi göç ve göçmenlerle ilgili meseledir" diye konuştu.



Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) sarı ve siyah bültenleri olduğunu hatırlatan Yaşar, kaybolan çocukların sarı, ölenlerin siyah bültenlere girdiğini, göçmen çocukların ise hiçbirinde yer almadığını söyledi.



Aksiyonsuz bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getiren Yaşar, "Konseyde konunun üzerine gidince, 'Çok baskı yapıyorsunuz' diyorlar. Türkiye dünyanın vicdanı oldu. Bunu da gururla söylüyorum. Dünya insanlık ve göç tarihine yazılacak bir göç yönetimimiz var" dedi.