Avrupa’da kayıp yüz binlerce çocuğun akıbeti bilinmiyor
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, artan göçle birlikte göçmen çocuklar meselesinin de öne çıktığını, raporlara göre Avrupa'da yüz binlerce mülteci çocuğun kaybolduğunu belirterek, henüz dünya genelinde bu sorunun çözümü için somut bir adım atılmadığını ifade etti.
Yaşar, "Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklar" konusunda alınacak önlemleri ve atılması gereken adımları anlattı. Göçmen meselesinin 2011'den beri dünyanın en önemli konusu olduğunu dile getiren Yaşar, "Görünen o ki Afganistan'da yaşananlardan sonra da bu göçmen krizi kısa vadede bitecek gibi değil. Bunlar savaşlar, terör ve iç karışıklıklardan meydana gelen göçler. Bir de iklim değişikliğinden kaynaklanan göçü yabana atmamalıyız. O da eklendiğinde dünyanın en önemli gündem maddesi göç ve göçmenlerle ilgili meseledir" diye konuştu.
Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) sarı ve siyah bültenleri olduğunu hatırlatan Yaşar, kaybolan çocukların sarı, ölenlerin siyah bültenlere girdiğini, göçmen çocukların ise hiçbirinde yer almadığını söyledi.
Aksiyonsuz bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getiren Yaşar, "Konseyde konunun üzerine gidince, 'Çok baskı yapıyorsunuz' diyorlar. Türkiye dünyanın vicdanı oldu. Bunu da gururla söylüyorum. Dünya insanlık ve göç tarihine yazılacak bir göç yönetimimiz var" dedi.