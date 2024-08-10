Avrupa ülkesi 'su yok' diyerek duyurdu: Türkiye'nin su talebini reddettik

Bulgaristan Çevre ve Sular Bakanı Petar Dimitrov, iklim değişiklikleri ve kalıcı kuraklık göz önüne alındığında kendi ülkelerinde de durumun son derece endişe verici olduğuna dikkat çekerek Türkiye’ye ilave su miktarı talebini reddettiklerini söyledi.

BNR’nin “Kuraklık nedeniyle Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’a ilave su sağlamakta zorlanıyor” başlığı ile Bulgaristan Telgraf Ajansı’na dayandırdığı paylaşımında, Meclis Komisyonu önünde konuşan geçici hükümette Çevre ve Sular Bakanı Petar Dimitrov, “Türkiye tarafından Sofya’daki Büyükelçilikten, Temmuz ayı sonunda Meriç Nehri’nden ilave su temini yönünde bir talep var. Meriç Nehri boyunca düzenli bir çıkışımız yok. İklim değişiklikleri ve kalıcı kuraklık göz önüne alındığında Bulgaristan’daki durum da son derece endişe verici. Türkiye’ye ilave su miktarını reddettik” ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım şöyle:

“Suyun Yunanistan’a yönlendirilip yönlendirilmediği sorusuna cevap olarak Bakan, 1964 tarihli tazminat anlaşması uyarınca Bulgaristan’ın Mayıs’tan Eylül’e kadar 60 yıl süreyle Arda Nehri’nden su sağlama yükümlülüğünün bulunduğunu açıklayarak, anlaşmanın bu yıl 9 Temmuz’da sona erdiğini söyledi. Dimitrov, Yunan tarafına suyun artık sadece iki ticari şirket olan Ulusal Elektrik Şirketi ‘Yazoviri i Kaskadi’ ile Yu-nan Enerji Şirketi arasındaki an-laşmalar yoluyla sağlandığını açıkladı.

Bakan, Çevre ve Su Komisyonu üyelerine iklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu ve önlem alınması gerektiğini ifade ederek, kuraklığın özellikle Kuzeydoğu ve Doğu Bulgaristan ile Tunca Nehri havzasında belirgin olduğunun altını çizdi. Kuraklık tarım sektörüne de ciddi anlamda yansımaktadır.”

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Kaynak: Hudut Gazetesi