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Aktüel Avrupa ülkeleri Mali'deki darbeden endişeli
Aktüel

Avrupa ülkeleri Mali'deki darbeden endişeli

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:38:24 -
Avrupa ülkeleri Mali'deki darbeden endişeli

BERLİN (AA) - Avrupa ülkeleri Mali'de silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbeyi endişeyle karşıladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Mali’den kendilerine ulaşan haberlerin büyük endişe verdiğini belirterek, "Mali'de ordunun iktidarı anayasaya aykırı bir şekilde ele geçirme girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Avrupa Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği’nin anayasal düzeni yeniden sağlamaya ilişkin çağrılarını desteklediklerini aktaran Maas, "Askerler kışlalarına dönmeli, hükümet yetkililerinin alıkonulması son bulmalı." değerlendirmesini yaptı.

Maas, tüm taraflara barışçıl, istikrarlı ve demokratik bir Mali için şiddetten vazgeçme çağrısında bulanarak, Mali’deki insanların son yıllarda çok şiddet yaşadığını, bugünkü olayların daha fazla istikrara ve toplumsal uzlaşmaya katkı sağlamadığını kaydetti.

İngiltere’nin Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Duddridge, Twitter hesabından "Mali'deki durum karşısında derin endişe duyuyorum. Birleşik Krallık, hükümeti zorla görevden alma girişimlerine karşı ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun çabalarını destekliyor. Başkan ve kabine üyeleri derhal serbest bırakılmalı. Tüm tarafları itidal göstermeye, insan haklarına ve anayasaya saygı göstermeye çağırıyorum." açıklamasını yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama da ise Mali'de Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun açıklamasına tam destek verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca Mali'deki gelişmelerden derin kaygı duyulduğu ifade edildi.

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