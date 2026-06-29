Avrupa son 5 yılın en büyük kriziyle baş başa: Gazprom dev açığı ilan etti

Avrupa’nın Rusya’ya yönelik ikiyüzlü yaptırım politikaları ve enerji bağımsızlığımızı hedef alan lobilerin oyunu sahada çöktü. Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve depolama açığının devasa boyutlara ulaştığını duyurdu. Geçen yıla kıyasla 9,7 milyar metreküp gazı eksik olan ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle Körfez’den de eli boş dönen Batı’yı, bu kez aşırı sıcakların ardından kapkara bir kış bekliyor.