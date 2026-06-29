Avrupa son 5 yılın en büyük kriziyle baş başa: Gazprom dev açığı ilan etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa’nın Rusya’ya yönelik ikiyüzlü yaptırım politikaları ve enerji bağımsızlığımızı hedef alan lobilerin oyunu sahada çöktü. Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve depolama açığının devasa boyutlara ulaştığını duyurdu. Geçen yıla kıyasla 9,7 milyar metreküp gazı eksik olan ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle Körfez’den de eli boş dönen Batı’yı, bu kez aşırı sıcakların ardından kapkara bir kış bekliyor.
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sıcak havanın depolara doğal gaz doldurulmasını yavaşlattığı belirtildi.
Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 27 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 9,7 milyar metreküp veya yüzde 16,7 daha düşük seviyede bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği vurgulanarak, “Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasında açık önceki yıllara kıyasla büyüyor.” ifadesine yer verildi.
Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.
Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.
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