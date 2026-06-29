  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı listede aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı! Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına "Türk Yüzyılı" mesajı NATO Parlamenter Zirvesi devam ediyor Türkiye’de bir araya gelmemiz tesadüf değil Şimdi de ibadethanelere el attılar Siyonist resmen cami duvarına pisliyor Trump en büyük tehdidi açıkladı! Bakın Sarı Şeytan'ın korkusu neymiş! Ülkemizin eli her yere uzanıyor: Tayland’dan Türkiye’ye tahliye teşekkürü! TOBB ve FSC arasında İşbirliği Mutabakatı imzalandı Sermaye ve üretimle daha güçlü olacağız AB’nin Kıbrıs taslağı İsrail’in işine yarar
Dünya Avrupa son 5 yılın en büyük kriziyle baş başa: Gazprom dev açığı ilan etti
Dünya

Avrupa son 5 yılın en büyük kriziyle baş başa: Gazprom dev açığı ilan etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avrupa son 5 yılın en büyük kriziyle baş başa: Gazprom dev açığı ilan etti

Avrupa’nın Rusya’ya yönelik ikiyüzlü yaptırım politikaları ve enerji bağımsızlığımızı hedef alan lobilerin oyunu sahada çöktü. Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve depolama açığının devasa boyutlara ulaştığını duyurdu. Geçen yıla kıyasla 9,7 milyar metreküp gazı eksik olan ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle Körfez’den de eli boş dönen Batı’yı, bu kez aşırı sıcakların ardından kapkara bir kış bekliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sıcak havanın depolara doğal gaz doldurulmasını yavaşlattığı belirtildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 27 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 9,7 milyar metreküp veya yüzde 16,7 daha düşük seviyede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği vurgulanarak, “Avrupa’nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasında açık önceki yıllara kıyasla büyüyor.” ifadesine yer verildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!
Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

Dünya

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

Orta Doğu'da gizli kara harekatı planı! ABD ordusu o ülkeye girmeye hazırlanıyordu: Trump son dakikada iptal etti
Orta Doğu'da gizli kara harekatı planı! ABD ordusu o ülkeye girmeye hazırlanıyordu: Trump son dakikada iptal etti

Dünya

Orta Doğu'da gizli kara harekatı planı! ABD ordusu o ülkeye girmeye hazırlanıyordu: Trump son dakikada iptal etti

Bakan Uraloğlu detayları Al Jazeera’ya anlattı: Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek demiryolu geliyor!
Bakan Uraloğlu detayları Al Jazeera’ya anlattı: Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek demiryolu geliyor!

Ekonomi

Bakan Uraloğlu detayları Al Jazeera’ya anlattı: Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek demiryolu geliyor!

Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar
Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

Dünya

Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23