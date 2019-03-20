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Avrupa Şampiyonu İbrahim Çiftçi’ye Başkent’te özel karşılama

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Güneş Şampiyonası’nda 23 yaş altı ve 97 kiloda altın madalya kazanan ASKİ Spor güreşçisi İbrahim Çiftçi’ye Ankara’da hem havaalanında hem de ASKİ Spor Kulübü’nde özel bir karşılama töreni düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Avrupa Şampiyonu İbrahim Çiftçi’ye Başkent’te özel karşılama

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Güneş Şampiyonası’nda 23 yaş altı ve 97 kiloda altın madalya kazanan ASKİ Spor güreşçisi İbrahim Çiftçi’ye Ankara’da hem havaalanında hem de ASKİ Spor Kulübü’nde özel bir karşılama töreni düzenlendi.Şampiyon Çiftçi’ye ilk tebrik mesajını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdi.



Bünyesinde birçok Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarını barındıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, yeni bir altın madalya daha kazanarak, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. ASKİ Spor güreşçisi İbrahim Çiftçi, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Güneş Şampiyonası’nda 23 yaş altı ve 97 kiloda altın madalya kazandı. Serbest Stilde mindere çıkan Çiftçi, Rus Rakibi Musaev’i 7-4 yenerek altın madalya uzanırken, ilk tebrik mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdi. Esenboğa Havaalanında Antrenörü Abdullah Çakmar ile birlikte ASKİ Spor yöneticileri ve arkadaşları tarafından karşılanan İbrahim Çiftçi için kulüp binasında da pastalı karşılama yapıldı.



Hedefi olimpiyat şampiyonluğu


Avrupa Şampiyonu İbrahim Çiftçi, şampiyonluk sevincini ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ve arkadaşlarıyla birlikte kutlarken, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:


“Artık en büyük hedefim Olimpiyat Şampiyonluğu. Novi Sad’da Ay-Yıldızlı Bayrağımızı en üstte göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı dinletmek benim için en büyük gurur kaynağıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama telgrafı da beni ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti.”


Şampiyon güreşçi İbrahim Çiftçi ve Türk Milli Takımı ve ASKİ Spor Güreş Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar’ı başarılarından dolayı kutlayan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, İbrahim Çiftçi’nin 1 yıl önce ağır bir sakatlık geçirdiğine dikkat çekerek, “Avrupa Şampiyonumuz aslında uzun bir tedavi sürecinin ardından antrenörünün verdiği çalışma programı ve takım arkadaşlarının desteği ve sağlam iradesi sayesinde sakatlık sürecini atlattı. Çok çalıştı ve güçlü rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya ulaştı” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
  1. doğa

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