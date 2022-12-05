‘Avrupa mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere! Paris’e gitti, Türkiye’nin farkını gördü

Şarkıcı Aylin Coşkun geçtiğimiz günlerde tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Coşkun'un Paris'te bir AVM'de cüzdanı çalındı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, Paris polisinin mağdurlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını, sadece tutanak tutup bıraktıklarını söyledi.

Coşkun, Instagram hesabından yayınladığı videoda yaşadığı hırsızlığı anlattı. Hırsızlığın şokunu atlatamayan Coşkun, "Evet resmen soyulduk arkadaşlar bildiğiniz çantamı açıp içinden Euro'ları aldılar. Buradaki güvenlik tiplerde bugün burada bir sürü soygun yapılmış ve burada da armut topluyorlar. Güvenlik var ama neden var belli değil resmen bildiğiniz soyulduk. Hiçbir şey yapmıyorlar, sadece tutanak tutuyorlar. Bunu gelip sıkıysa bizim ülkemizde yapsınlar da göreyim ben, Allah bizim polisimizden razı olsun. Gerçekten polisimizden bin kere Allah razı olsun. Burası sözde Fransa yani Pariste'yiz ve bir sürü soygun oluyor. Düşünün biliyorlar ver hiçbir şey yapmıyorlar. Sözde güvenlik var. Güvenlik burada sadece size tutanak tutmak için var" ifadelerini kullandı.

Aylin Coşkun'un başına gelenler, Türkiye'yi Avrupa ile kıyaslayan Batı hayranlarını rezil etti.