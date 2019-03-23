Avrupa Ligi'nde haftanın ardından
Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya 70-68 yenilmesine karşın liderliğini sürdürdü23 Mart 2019 Cumartesi 10:15
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.
Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.
Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Zalgiris'e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.
- Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68
Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91
Bayern Münih (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 73-71
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-67
Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 71-76
Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67
Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 86-76
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 83-95
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|28
|23
|5
|2322
|2072
|250
|51
|2. CSKA Moskova
|28
|22
|6
|2428
|2247
|181
|50
|3. Real Madrid
|28
|21
|7
|2418
|2176
|242
|49
|4. Anadolu Efes
|28
|18
|10
|2359
|2219
|140
|46
|5. Barcelona Lassa
|28
|16
|12
|2180
|2125
|55
|44
|6. Baskonia
|28
|15
|13
|2279
|2194
|85
|43
|7. Panathinaikos
|28
|15
|13
|2222
|2204
|18
|43
|8. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|28
|14
|14
|2416
|2395
|21
|42
|9. Olympiakos
|28
|14
|14
|2159
|2155
|4
|42
|10. Zalgiris
|28
|13
|15
|2195
|2169
|26
|41
|11. Maccabi FOX
|28
|13
|15
|2211
|2213
|-2
|41
|12. Bayern Münih
|28
|13
|15
|2177
|2235
|-58
|41
|13. Khimki
|28
|9
|19
|2187
|2286
|-99
|37
|14. Herbalife Gran Canaria
|28
|8
|20
|2185
|2442
|-257
|36
|15. Buducnost VOLI
|28
|6
|22
|2080
|2368
|-288
|34
|16. Darüşşafaka Tekfen
|28
|4
|24
|2072
|2390
|-318
|32
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