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Avrupa Ligi'nde haftanın ardından

Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya 70-68 yenilmesine karşın liderliğini sürdürdü

23 Mart 2019 Cumartesi 10:15
Avrupa Ligi'nde haftanın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Zalgiris'e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.

 

- Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68

Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 73-71

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-67

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 71-76

Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 86-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 83-95

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko282352322207225051
2. CSKA Moskova282262428224718150
3. Real Madrid282172418217624249
4. Anadolu Efes2818102359221914046
5. Barcelona Lassa281612218021255544
6. Baskonia281513227921948543
7. Panathinaikos281513222222041843
8. AX Armani Exchange Olimpia Milan281414241623952142
9. Olympiakos28141421592155442
10. Zalgiris281315219521692641
11. Maccabi FOX28131522112213-241
12. Bayern Münih28131521772235-5841
13. Khimki2891921872286-9937
14. Herbalife Gran Canaria2882021852442-25736
15. Buducnost VOLI2862220802368-28834
16. Darüşşafaka Tekfen2842420722390-31832

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:15
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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