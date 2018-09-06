THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Avrupa kupalarında deplasman golü tarih mi oluyor? Açıklama geldi

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti Avrupa kupalarında deplasman gol avantajının yeniden düzenleneceğini açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 02:24
Avrupa kupalarında deplasman golü tarih mi oluyor? Açıklama geldi

İsviçre'de düzenlenen UEFA Elit Antrenörler Semineri'nin ardından açıklamalarda bulunan Marchetti, antrenörleri̇n deplasmanda gol atmanın eski̇si̇ kadar zor olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini belirterek, bu konuyu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Marchetti, konuya ilişkin sunulan argümanları da kamuoyuyla paylaşarak “Antrenörler bu kuralın futbolda üretkenli̇ği̇ azalttığını ve ev sahibi takımları hücum etmekten ziyade gol yememek için savunma yapmaya teşvi̇k etti̇ği̇ni̇ düşünüyorlar.” dedi̇.

Toplantı sırasında Avrupa liglerindeki transfer sezonlarının da konuşulduğu ve antrenörlerin tüm li̇glerde transfer sezonlarının aynı anda bi̇tmesi̇ni̇ talep etti̇kleri̇ öğrenildi.

Avrupa geneli̇nde yaz transfer dönemi̇ 31 Ağustos'ta sona ererken, İngi̇ltere ve İtalya'da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle kulüplere transfer için li̇glerin başlangıç tari̇hi̇ne kadar süre tanınmıştı.

(Eurosport)

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 02:24
  1. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti
  2. UEFA
  3. Deplasman golü
  4. Avrupa Kupaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emenike hakkında bomba iddia! Futbolu...
    1. Emenike hakkında bomba iddia! Futbolu...
    2. Avrupa kupalarında deplasman golü..
    3. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    4. Volkan Demirel'den Kayserispor..
    5. İHH'dan acil 'İdlib' çağrısı! 3-4..
    6. Anthony Modeste Galatasaray..
    7. Husilerden Suudi Arabistan'a füze..
    8. Facebook ve Twitter'dan ABD..
    9. Trump'tan Kanada'ya tehdit
    10. Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    11. Şehir karıştı: Suriyeliler ile..
    12. Trump kendi topuğuna sıktı! ABD..
    13. Suudi din adamına skandal idam talebi!
    14. Hareket halindeki otobüste başlayan..
    15. Paraguay'ın jestine Filistin sessiz..
    16. İsrail ve ABD'ye şok! Paraguay, geri..
    17. Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi..
    18. Avrupa Birliği vize şartlarını..
    19. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    20. 4 dakikalık dolu yağışı cami..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı