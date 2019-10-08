Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir?
10.180.000 km2 yüz ölçüme sahip olan Avrupa kıtasında toplam 64 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin sadece 43’ü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır.08 Ekim 2019 Salı 17:23
64 ülkenin bulunduğu Avrupa kıtası 10.180.000 km2 yüz ölçüme sahiptir. Sadece 43 ülkenin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığı Avrupa kıtasında 6 tanınmayan ülke mevcuttur. 7 ülkenin de topraklarının tamamı Avrupa kıtasında değildir.
İşte Avrupa kıtasındaki ülkeler:
Batı Avrupa ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako
Doğu Avrupa ülkeleri; Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna
Kuzey Avrupa ülkeleri; Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç
Güney Avrupa ülkeleri; Andorra, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Makedonya, Malta, Portekiz, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Vatikan, Yunanistan
Tamamı Avrupa'da olmayan ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kıbrıs, Rusya,
YORUM YAZ