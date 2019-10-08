Avrupa kıtasındaki ülkeler hangileridir? 10.180.000 km2 yüz ölçüme sahip olan Avrupa kıtasında toplam 64 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin sadece 43’ü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır.

64 ülkenin bulunduğu Avrupa kıtası 10.180.000 km2 yüz ölçüme sahiptir. Sadece 43 ülkenin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığı Avrupa kıtasında 6 tanınmayan ülke mevcuttur. 7 ülkenin de topraklarının tamamı Avrupa kıtasında değildir. İşte Avrupa kıtasındaki ülkeler: Batı Avrupa ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako

Doğu Avrupa ülkeleri; Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna

Kuzey Avrupa ülkeleri; Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç

Güney Avrupa ülkeleri; Andorra, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Makedonya, Malta, Portekiz, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Vatikan, Yunanistan



Tamamı Avrupa'da olmayan ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kıbrıs, Rusya,

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