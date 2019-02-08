



KARS (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019) yapılan orta mesafe yarışlarıyla devam etti.

Cıbıltepe Kayak Merkezi yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, yaklaşık 30 dakika antrenman yaptıktan sonra orta mesafe yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, varışa ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Bitiş çizgisine gelen bazı sporcular yorgunluktan kendilerini karın üstüne atarken bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayaklı Oryantiring Milli Takım Antrenörü Mehmet Baytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın üçüncü gününde yarışların sürdüğünü söyledi.

Heyecanın dorukta olduğunu belirten Baytaş, "Kar yağışı nedeniyle sporcularımız arazide zorlandı. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Milli takım sporcusu Emirhan Kotan ise takım olarak yarış öncesinde kampa girdiklerini anımsatarak, "16 takım arkadaşımla beraber orta mesafeli yarışmalarda start aldık. Kar yağışı olduğu için parkur biraz zorladı, milli takım olarak, milli ruhla mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Erkan Demir de organizasyonu Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kar yağışı nedeniyle parkur bizi zorladı, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz 2020'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Orta mesafe yarışlarında dereceye girenler şöyle sıralandı:

Erkekler kategorisi: 1. Erik Rost (İsveç), 2. Lars Moholdt (Norveç) 3. Sergey Gorlanov (Rusya)

Kadınlar kategorisi: 1. Magdalena Olsson (İsveç) 2. Salla Koskela (Finlandiya) 3. Tatyana Oborina (Rusya)



