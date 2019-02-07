



KARS (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019) yapılan karışık bayrak yarışlarıyla devam etti.

Cıbıltepe Kayak Merkezi yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, yaklaşık 30 dakika antrenman yaptıktan sonra takımlar halinde karışık bayrak yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, takım halinde varışa ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ikinci gününde bayrak yarışlarının çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Bugün yapılan karışık bayrak yarışında 27 takımın mücadele ettiğini anlatan Akyüz, "Dünyada ilk 20 sırada yer alan sporcular burada yarışıyorlar. Yarışmacılar çok heyecanlı olduklarını söylüyorlar. Sarıkamış'tan kardan çok keyif almışlar. Sarıkamış spor turizmi açısından bir artı daha hanesine ekledi." diye konuştu.

Dünya ve Avrupa birinciliği bulunan ve bugün yapılan bayrak yarışında birinciliği elde eden Rus takımından Sergey Gorlanov da dünden beri bu yarışa hazırlandığını aktararak, "Yarışmayı kolay kazanacağımızı zannediyordum ama bugün çok zorlu yarış oldu. Takım arkadaşlarımızla büyük çaba göstererek kazandık çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli takım sporcusu Emirhan Kotan ise Türk Milli Takımı olarak ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek, "Diğer takımlar bizden kat kat tecrübeli. Ülkemizde bu spor yeni olmasına rağmen, biz milli rumuzla mücadele etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Milli sporcu Rabia Şehirli ise "Yarışma parkuru çok zor, şu anda bu sporda yeniyiz ama hedeflerimiz büyük. Bu sene olmazsa seneye daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Takımımıza, hocalarımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Karışık bayrak yarışlarında dereceye giren takımlar şöyle:

1. Alena Trapeznikova, Sergey Gorlanov (Rusya), 2. Tove Alexandersson, Erik Rost (İsveç), 3. Magdelana Olsson, Erik Blomgren (İsveç)

27 takımın mücadele ettiği yarışmada, Türk Milli Takımı, Büşra Çelebi ve Emirhan Kotan ile 23. oldu.

Şampiyona, çeşitli kategorilerde yapılacak yarışlarla 11 Şubat'a kadar devam edecek.