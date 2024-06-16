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Sağlık Avrupa ilaç ajansı soruşturma başlattı! O ağrı kesici ölüme yol açıyor
Sağlık

Avrupa ilaç ajansı soruşturma başlattı! O ağrı kesici ölüme yol açıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-16 16:43:00 -
Avrupa ilaç ajansı soruşturma başlattı! O ağrı kesici ölüme yol açıyor

Avrupa'yı karıştıran Metamizol ilaç hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü ağrı kesici ilaç listesinde olan Metamizol'ün ölüm saçtığı tespit edildi.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre; Metamizol ilacın içinde ölüme neden olan bir madde tespit edildi. Ağrı kesici etkisi yüksek olan metamizol ilaç, Avrupa İlaç Ajansının radarına girdi.

İspanya'da bir grup hastaya verilen ilacın yan etkileri şiddetle artış gösterdiği tespit edildi. Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı. Artış gösteren hastalık ve ölümle bağlantılı olarak popüler bir ağrı kesici hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük düzenleyici kurumlarından biri olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 14 Haziran 2024 tarihinde harekete geçti.

Hastaların beyaz kan hücrelerinin ciddi şekilde azaldığı ve bunun ölümcül bir durum olan "agranülositoz"a yol açabilen ağrı kesici "Metamizol"ü gözden geçirdiğini doğrulandı.

Özellikle İspanya'da hastalarda kullanılan ilacın yan etkilerinin artması hatta bazı hastaların hayatını kaybetmesi üzerine ilaç gözetim altına alındı. Nolotil markası altında pazarlanan ilaç, Avrupa'da birçok ilke tarafından yasaklandı.

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