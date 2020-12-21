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Aktüel Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı
Aktüel

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının tatbiki için, AB Komisyonu'nun da tasdik etmesi gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:02:04 -
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı

BERLİN (AA) – Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılmasına onay verdi.

EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşının AB’de pazarlanması için koşullu onayladı.

AB Komisyonu'nun EMA'nın verdiği onayı bu akşam tasdik etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "Hızlı harekete geçeceğiz. AB Komisyonu'ndan bu akşam bir karar çıkmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine aşı dağıtımının kısa sürede başlaması planlanıyor.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), söz konusu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermiş, aşılar 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

İsviçre'de ise BioNTech ve Pfizer'in Kovid-19 aşısına cumartesi günü şartlı pazarlama izni verilirken, Avrupa dışında, ABD ve Kanada’da söz konusu aşıda toplu aşılamaya geçilmişti.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti.

Dünya çapında 1,68 milyondan fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, mevcut durumda aşı söz konusu salgını kontrol altına almanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.

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