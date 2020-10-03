Avrupa dijital Euro çıkarmaya hazırlanıyor

Olası dijital Euro ihracı konusunda Eurosystem'in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) görev gücü tarafından hazırlanan rapor onaylanıp yayımlandı.

Euro Bölgesi'nin 19 merkez bankasını içeren Eurosystem'in şimdiye kadar "dijital Euro" ihracı konusunda bir karar vermediği belirtilerek, Eurosystem'in dijital euro konusunda gelecekteki olası kararlara hazır olması gerektiği vurgulandı.

Dijital Euro'nun nakit paranın yerini tamamen almayacağı ve nakit parayı tamamlayıcı bir özelliği olacağı belirtildi.

Raporda, dijital bir Euro türünü belirlemek için henüz çok erken olduğu güvenlik, verimlilik ve yasalara uygunluk gibi eksikliklerin olduğu açıklandı.

ECB dijital Euro konusunda kamuoyu görüşüşlerini 12 Ekim’de almaya başlayacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görevlerinin paraya güveni sağlamak olduğunu ve ileride meydana gelebilecek bir dijital para ihracatını sağlamak için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.