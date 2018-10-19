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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle tamamlandı

Avrupa Borsaları, İngiltere hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

19 Ekim 2018 Cuma 21:47
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle tamamlandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 361,24  puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31’lik düşüşle 11.553,83 puana,  İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 19.080,16 puana ve ve Fransa'da  CAC 40 endeksi de yüzde 0,63 kayıpla 5.084,66 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 kazançla 7.049,80 puanla  kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.29 itibarıyla yüzde 0,52'lik artışla  1,1511 seviyelerinde işlem görüyor.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:47
  1. dolar

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