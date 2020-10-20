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Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:42:06 -
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.788 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.868 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 4.915 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerileyişle 6.837 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 19.276 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1765'ten işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da bölgesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasının ve ABD'de devam eden teşvik görüşmelerine ilişkin karışık haber akışının risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bugün Avro Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

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