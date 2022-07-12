Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Avrupa'da Rusya'dan gelebilecek doğal gaza yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 412 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 12.697 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 düşüşle 7.165 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 kayıpla 5.948 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 21.352 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 azalışla 8.022 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi 1,0005'le son 20 yılın en düşüğünü görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde 1,0010'dan alıcı buluyor.
Analistler, yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.
Rusya'dan doğal gaza yönelik gelebilecek açıklamaların yakından takip ediliyor. Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağı açıklanmıştı.
Bugün Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edilecek, Asya'dan COVID-19 salgınına ilişkin gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.