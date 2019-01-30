Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı30 Ocak 2019 Çarşamba 20:40
BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 artışla 358,51 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,58 artarak 6.941,63 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,95 yükselerek 4.974,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 19.771,55 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,33'lük kayıpla 11.181,66 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi de (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,10'luk düşüşle 1,1419 seviyelerinde bulunuyor.
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