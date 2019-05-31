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Avrupa borsaları

31 Mayıs 2019 Cuma 11:07
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,78 azalarak 369,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 11.751,48 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 azalışla 7.163,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 düşüşle 5.202,29 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 kayıpla 20.601,19 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,07 gerilemeyle 9.057,80 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya da yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesi ve Çin tarafından ABD'ye karşı misilleme yapılacağı sinyalinin verilmesinin, ticaret savaşı tedirginliklerini artırdığını bildirdi.

Jeopolitik risklerin de arttığına işaret eden analistler, Avrupa tarafında bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Brexit, ticaret savaşı ve ABD-İran arasındaki gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:07
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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