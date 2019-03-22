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Avrupa borsaları

22 Mart 2019 Cuma 11:30
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,16 artışla 381,30 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 kazançla 11.582,12 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.344,02 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 5.396,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 9.385,14 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 21.411,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa'da, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Brexit tarihini erteleme kararı çıktı.

AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, AB Konseyi'nin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme talebini görüştüğü belirtilerek, "AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin, ikinci ihtimal gerçekleşmesi durumunda 12 Nisan'dan önce AB'ye nasıl bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiği kaydedilen bildirgede, "AB Konseyi, İngiltere ve AB arasında 2018 Kasım'da varılan ayrılık anlaşmasının müzakereye açılmayacağını tekrar ifade ediyor." vurgusu yapıldı.

Analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de faiz indimi yapabileceğine ilişkin fiyatlamaların pay piyasalarını desteklediğini dile getirdi. Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:30
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