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Avrupa borsaları

31 Ocak 2019 Perşembe 11:35
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 360,18 puan oldu. Almanya'da perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla 11.256,20 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 kazançla 6.956,74 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 4.993,86 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 artışla 9.096,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 19.869,50 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentileri de aşan "güvercin" tavrının ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi. Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı.

Analistler, Fed'in karar metninin beklentilerden de "güvercin" olduğunu, buna bağlı piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'de işsizlik ve büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:35
  1. Avrupa borsaları
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