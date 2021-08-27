Avrupa birincisiyiz! Jeotermal enerjinin yüzde 11.5’i Türkiye’de

Ülke, bin 613 megavat kurulu güçle dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. Kurulu güç 2006’da 82 megavat, 2007’de 170 megavat, 2013’te 311 megavat, 2015’te 624 megavat, 2016’da 821 megavat, 2017’de bin 64 megavat, 2018’de bin 282 megavat, 2019’da ise bin 514 megavattı. Jeotermal enerji kapasitesi 2021 Temmuz ayında bin 650 megavata,santral sayısı ise 63’e ulaştı.

İthalat azaldı

Türkiye’nin 98 bin 263 megavat olan toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 1.65’i jeotermalden oluşuyor. Jeotermalin toplam yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı ise yüzde 3.17’ye denk geliyor. Ocak-temmuz döneminde üretilen 188.8 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 3.11’i (yaklaşık 5.9 milyar kilovatsaat) jeotermal enerjiden karşılandı. Bu dönemde jeotermalden sağlanan elektrikle yaklaşık 1.2 milyar metreküp doğal gazithalatının önüne geçildi. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’nde yer alan jeotermal enerjide en yüksek kapasite 850.4 megavatla Aydın’da bulunuyor. Bunu 353.8 megavatla Denizli, 349.2 megavatla Manisa, 28 megavatla Çanakkale ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.