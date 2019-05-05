Avrupa Bilardo Şampiyonası
- Almanya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı05 Mayıs 2019 Pazar 22:19
İSTANBUL (AA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 5 madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brandenburg eyaletinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Turnuvada madalya kazanan sporcular ve kategorileri şu şekilde:
Altın madalya:
Ömer Karakurt (Küçük masa ferdi disiplin)
Gümüş madalya:
Güzin Müjde Karakaşlı (Kadınlar)
Hemşin Spor Kulübü (Ömer Karakurt-Serdar Baş) (Küçük masa takımlar)
Denizcan Akkoca (17 Yaş Altı)
Bronz madalya:
Murat Naci Çoklu (Büyükler)
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