Avrupa Bilardo Şampiyonası - Almanya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 5 madalya elde etti. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brandenburg eyaletinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Turnuvada madalya kazanan sporcular ve kategorileri şu şekilde: Altın madalya: Ömer Karakurt (Küçük masa ferdi disiplin) Gümüş madalya: Güzin Müjde Karakaşlı (Kadınlar) Hemşin Spor Kulübü (Ömer Karakurt-Serdar Baş) (Küçük masa takımlar) Denizcan Akkoca (17 Yaş Altı) Bronz madalya: Murat Naci Çoklu (Büyükler)

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