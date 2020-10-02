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Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3 oldu
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:26:23 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3 oldu

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3'e indi.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,5 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,2 ile enerji izledi.

Enflasyon, eylül ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,9, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda'da yüzde eksi 1,1, İtalya'da yüzde eksi 0,9, İspanya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,4 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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