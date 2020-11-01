Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 959 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 395 bin 440'a çıktığını bildirdi.



Stepanov, son 24 saatte 49 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını, ölü sayısının 110 artışla 7 bin 306 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 1019 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 513 artarak 161 bin 441'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.



Vaka sayıları ağustosta yükselişe geçen ülkede dün 8 bin 752 kişide virüsün görülmesiyle en yüksek günlük artış yaşanmıştı.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 335’e ulaştı.



Açıklamada, 1791 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 40 bin 768’e, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 413 artarak 25 bin 104'e yükseldiği belirtildi.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 7 kişi karantinada, 4 bin 188 kişi hastanelerde ve 2 bin 204 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



Toplam 15 bin 262 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 29 bin 565 kişi evlerde izolasyonda kalıyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 465 artarak 112 bin 418’e çıktı.



İyileşenlerin sayısı 90 artarak 106 bin 400’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 1852’ye yükseldi.



Ülkede 330'u çocuk 4 bin 166 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 154 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 172 artarak 67 bin 55'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 568'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 111 artarak 64 bin 235 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 252 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimde ise 300 civarında gerçekleşmişti.