Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Ukrayna, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1331 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülürken, vaka sayısı 86 bin 38’e yükseldi.

16 bin 799 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 artarak 1969’a, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1115 artışla 67 bin 270’e ulaştı.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1098 vakayla "en yüksek günlük sayı" görüldü, vaka sayısı 110 bin 455'e çıktı.

16 bin 585 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 577 artarak 92 bin 843, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 5 artışla 1027 oldu.

- Ukrayna

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruslan Stefançuk'un Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 11 bin 57 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek sayı açıklandı, vaka sayısı 500 bin 865'e çıktı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 78 artarak 69 bin 475'e, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 593'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 saptanan 66 bin 672 hastanın iyileştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 210 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 11 bin 496'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 10 bin 853'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 84 ölümün görüldüğü ülkede 559 kişinin tedavisi sürüyor.