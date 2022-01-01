2022 yılıyla birlikte tünel, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde artış yapıldı. Vatandaşlar Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar 2022

Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? 2022'de Avrasya Tüneli geçiş fiyatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2022 yılıyla birlikte uygulanacak olan yeni ücret tarifesine ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli’nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir.

Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır.

Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 – 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir” denildi.