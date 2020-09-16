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Ekonomi Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor
Ekonomi

Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Erdemli ilçesinde hasadına devam edilen avokadonun kilogramı 15 liradan alıcı buluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:11:51 -
Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan avokado üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

İlçedeki Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahallelerinde alternatif olarak üretimi yapılan avokadoda hasat devam ediyor.

Temmuzda başlayan ve nisana kadar devam edecek hasat, şu ana kadar verimli geçerken talebin fazla ve ürünün kilogramının 15 lira olması üreticileri sevindirdi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üretimi yapılan avokadonun son yıllarda rağbet görmeye başladığını söyledi.

Ürünün yurt dışından da talep gördüğünü dile getiren Şahin, "İlçe genelinde 700 dekar alandan 2 bin tona yakın ürün yetiştiriyoruz. Aşırı bir talep söz konusu. Zengin vitamini var. Bu ürünü çiftçilerimiz dalında 15 liradan satıyor ve bu satıştan dolayı çiftçilerimizin yüzü güldü." diye konuştu.

Üretici Muhittin Aslan ise bir arkadaşının tavsiyesiyle avokado üretimine başladığını dile getirdi.

Talebin iyi olmasından dolayı üretim alanını 20 dönüme çıkarttığını vurgulayan Aslan, ürününü 15'e yakın ülkeye ihraç ettiğini aktardı.

- "Toplandığı gün ihracata gönderme şansına sahibiz"

Aslan, şu anki fiyatların kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, "Ürünü topladığı gün ihracata gönderme şansına sahibiz. Ürünümüz taze olduğu için öncelikli olarak tercih ediliyor ve bu nedenle de talep patlaması yaşıyoruz. Buna dayalı olarak ihracatımız her geçen gün daha da artıyor." ifadesini kullandı.


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