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Avni Yıldırım’ın yeni maç tarihi belli oldu

WBC Süper Orta Sıklet dünya şampiyonluk maçında skandal bir karar sonrası ABD hakem heyeti tarafından yenilen Avni Yıldırım, yeni kontratın ardından ilk maçına çıkıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Avni Yıldırım’ın yeni maç tarihi belli oldu

WBC Süper Orta Sıklet dünya şampiyonluk maçında skandal bir karar sonrası ABD hakem heyeti tarafından yenilen Avni Yıldırım, yeni kontratın ardından ilk maçına çıkıyor.


Anthony Dirrel ile yarıda kalan maçın ardından puanla mağlup olan Sivaslı boksör Avni Yıldırım, Deontay Wilder - Luis Ortiz rövanşının bulunduğu gecede ringe çıkacak. Wilder - Ortiz gecesi ana maç olacak bir diğer karşılaşma ise Anthony Dirrell - David Benavidez mecburi WBC Süper Orta Sıklet dünya şampiyonluk karşılaşması olacak. Avni ile maçında şampiyon ilan edilen Amerikalı Dirrell, Meksikalı Benavidez ile mücadele edecek.


Avni Yıldırım hemen bu dev maçın öncesinde ringdeki yerini alacak. Avni’nin yeni rakibi ise henüz belli olmadı. Yakın zamanda açıklanacak. Avni Yıldırım daha sonra da Dirrell - Benavidez maçının galibi ile dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Karşılaşmaların 29 Eylül Pazar günü yapılacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gecenin sabahında yapılacak büyük şölen için geri sayım yakın zamanda başlatılacak. Maçlar ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
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