"Averaj takımı olur" dediler, Avrupa'da kupayı hedefliyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ligdeki istikrarlı performansını Avrupa'ya taşıdı.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunca (IWBF) düzenlenen Avrupa Ligi 3 ön elemelerinde namağlup birinci olarak finallere gitme hakkı elde eden takım, İspanya'da gerçekleştirilecek finallerde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

Takımın genel menajeri Ramazan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her engelli takımı gibi rehabilitasyon amaçlı kurulan ekiplerinin, 2007 yılında amatör ligde başladığı spor serüvenini Süper Lig'e taşıdığını söyledi.

Rakipleri açısından güçlü bir takım gibi gözükmese de 3 yıldır bulunduğu ligde adından söz ettiren Gazişehir Gaziantep'in geçen yıl Ankara'da düzenlenen ön eleme turnuvasında yer alarak uluslararası müsabakalara katılma hakkı elde ettiğini anımsatan Taşkın, 8-9 Mart'ta Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 3 C Grubu'na katıldıklarını belirtti.

Taşkın, Fransa'nın iki takımının yanı sıra Polonya ve Yunanistan temsilcileri ile Türkiye'den kendilerinin bulunduğu grupta iki gün liderlik mücadelesi verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer takımlar, hem tecrübesiz olmamızdan hem de ilk defa yurt dışına çıkmış olmamızdan bizi favori dahi görmemişlerdi. Ancak biz çok iyi hazırlandık. İlk yurt dışı sınavımızdı. Bu sınavı iyi verip önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarına katılmak için başarılı olmamız gerekiyordu. Grupta şampiyon olduk. İspanya'nın Vigo kentinde 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek final müsabakalarına çıkacağız. Hedefimiz C Grubu'nda gösterdiğimiz başarıyı final maçlarında da gösterip Avrupa kupasını Gaziantep'e getirmek."

Sporcularına güvendiğini anlatan Taşkın, oyuncularının çoğunun daha önce milli takımda forma giydiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İlk çıktığımızda 'Bu takım averaj takımı olur, küme düşer, çıktığı gibi geri gider.' dediler. Biz sağlam temeller attık. Bu temeller üzerinde 3 yıldan beri hep ligi beşinci sırada tamamlıyoruz. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Normal sezon bitiminde şampiyonluk için play-off oynanıyor. İlk 8 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Biz şu anda play-off'u garantilemiş durumdayız."

Antrenör Muharrem Karakafa da Yunanistan'daki turnuvada birinci olarak Avrupa'da ilk 8 takım arasına girdiklerine işaret ederek, "Burada göstermiş olduğumuz başarının aynısını İspanya'da da tekrarlayıp, şampiyonluk kupasını tekrar şehrimize, kulübümüze armağan etmek istiyoruz." dedi.

Karakafa, "Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edip kupaya ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ne kadar kupa varsa hepsine talibiz"

Takım kaptanı Yasin Gül ise tekerlekli sandalye basketbola 1997 yılında başladığını kaydetti.

Çeşitli takımlarda forma giydiğini, bu sezon Gaziantep'teki dördüncü yılı olduğunu belirten Gül, "Dört senede Gaziantep'e 4 kupa getirdik. Yunanistan'da büyük bir başarı elde ettik. Hedefimiz burada bitmedi. Ligde üst sıralara tırmanmak, İspanya'da final oynayıp, kupayı ülkemize, ilimize getirmek istiyoruz. Arkadaşlığın iyi olduğu yerde ister istemez başarı geliyor. İyi çalışıyoruz. Başarıya aç bir takımız. Bizi bir, iki kupa teselli etmiyor. Ne kadar kupa varsa hepsine talibiz." diye konuştu.

Gül, basketbola başladığında imkanların şimdiki gibi olmadığını, takımda 20 kişi bulunmasına karşılık 7 tekerlekli sandalyelerinin olduğuna işaret ederek, "Ben öyle kenarda dururdum. Benim pozisyonumda oynayan 7-8 oyuncu vardı. Yılmadım, yaklaşık 2-3 ay bekledim. 'Elbette bir gün sıra bana gelecek.' dedim. Bir gün Adana'ya gittik. Çok kötü bir maç oldu. Hoca beni maça aldı. İlk maçımda 8 sayı attım. Ondan sonra sandalyeye oturdum, daha da kalkmadım. Kimseye de sandalyemi kaptırmadım." ifadelerini kullandı.

- "Atamızın doğup büyüdüğü şehirde kupa kaldırmak nasip oldu"

Oyunculardan Samet Toptaş da 11 senedir çeşitli takımlarda mücadele ettiğini söyledi.

"Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi 3 eleme grubunda, Atamızın doğup büyüdüğü şehirde kupa kaldırmak nasip oldu." diyen Toptaş, grupta 4 maçın hepsini kazanarak finallere gitme hakkı kazandıklarını hatırlattı.

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve lise yıllarında başladığı tekerlekli sandalye basketbolunun kendisine çok şey kattığını belirten Toptaş, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nden mezun olduğunu, Genç ve A Milli Takımlarda Türkiye'yi temsil ettiğini kaydetti.