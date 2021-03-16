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Yaşam Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidilir?
Yaşam

Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidilir?

Avcılar'dan Üsküdar'a gitmek isteyenler hangi araçları kullanmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:03:00 -
Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidilir?

Yola çıkmadan önce pek çok kişi nereden nereye hangi toplu taşıma araçlarıyla gidebileceğini araştırıyor. Özellikle de İstanbul'un iki yakası arasında yolculuk yapacak olanlar bu konuda daha çok araştırma yapıyor. Peki, Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidiliyor?

Avcılar'dan Üsküdar'a nasıl gidilir?

Avcılar’dan Üsküdar’a gitmek için iki seçeneğiniz bulunuyor. Bunun için metrobüs hattını kullanabilirsiniz. Avcılar’dan AS yani Avcılar-Söğütlüçeşme aracına binmeniz gerekiyor. Anadolu yakasında bulunan Burhaniye durağında inerek Üsküdar’a ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Halkalı-GebzeMarmaray hattını da kullanabilirsiniz. Bunun için Avcılar’dan Küçükçekmece’yye geçmeniz gerekiyor. Küçükçekmece’ye geçmek için minibüs ya da metrobüs kullanabilirsiniz. Küçükçekmece’den Marmaray’a bindiğinizde aktarmasız olarak Üsküdar’a kadar yolculuk yapabilirsiniz.

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