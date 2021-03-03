  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi
Aktüel

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:53:00 -
Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas'ta kaza: Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta kaza: Yaralılar var

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması
Ekonomi

Abdurrahman Dilipak'tan kripto para açıklaması

Yeniakit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak, kripto para meselesi hakkında Yeniakit'in Youtube kanalına çok önemli açıklamalarda bulundu...
Türkiye ve Pakistan MMU için harekete geçiyor
Teknoloji

Türkiye ve Pakistan MMU için harekete geçiyor

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan'ın Milli Muharip Uçak (MMU) ve füze geliştirmek için görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay