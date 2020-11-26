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Aktüel Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:04:23 -
Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Uygur Türkü Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Kasım'da Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde Uygur asıllı Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin yürütülen çalışmada, Azerbaycan uyruklu Aliyev T. (29), 11 Kasım'da Küçükçekmece'de yakalandı.

Şüpheli Aliyev T'nin emniyetteki ifadesinde Yusuf A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırı anını cep telefonuyla kaydeden şüpheli Ömer I. (20), 20 Kasım'da polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ömer I. da tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Yusuf A'nın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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