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Aktüel

Avcılar’da plastik fabrikası alev alev yanıyor

Avcılar’da plastik madde üretilen bir fabrikada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:21:18 -
Avcılar’da plastik fabrikası alev alev yanıyor

Avcılar’da plastik madde üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Yangın, Avcılar Karaali Caddesi’nde plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Fabrika kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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