Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi. İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı.

Türkçe ve Arapça müzikler çalındı

Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Restoranların son durumu

Restoran ve kafeler ‘kontrollü normalleşme’ döneminde yüzde 50 kapasite ile açıldı. Restoranlar saat 09.00-19.00 arasında hizmet verebiliyor. Esnaf lokantaları, fast food’cular, kafeler ilgiden memnun. ‘Fine-dining’ hizmet veren alkollü restoran sahipleri ile işletmecileri ise ‘Açıldık ama durum pek de güllük gülistanlık değil’ diyor.