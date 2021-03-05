  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Stop Erdoğan'a karşı 'Love Erdoğan!'

CHP'li Kılıçdaroğlu paçavra Cumhuriyet'i ziyaret etti: 'Cumhuriyet ile buluşmak onurdur' dediği paçavranın bazı haberleri

ABD'li Komutan duyurdu: Hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz

Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

Abdurrahman Dilipak: Hilafet kaldırılmadı, mecliste bekletiliyor

'Stop Erdoğan' ilanı veren FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey’in asıl niyeti belli oldu

İğrenç ifadelerle Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Yaşar: Savunmasında 'geri vites' yaptı

Yeni Zelanda açıklarında çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

CHP’ye yakın TV’de Sezai Temelli’den skandal helikopter kazası açıklaması

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Gündem Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Gündem

Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

İstanbul Avcılar'da kontrollü normalleşme döneminde bir restoranın açılışında müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye polis müdahale etti. Ekipler 'sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle gösteriyle izin vermezken, polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:50:00 - 2021-03-05 10:53:20
Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi. İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı.

Türkçe ve Arapça müzikler çalındı

Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Restoranların son durumu

Restoran ve kafeler ‘kontrollü normalleşme’ döneminde yüzde 50 kapasite ile açıldı. Restoranlar saat 09.00-19.00 arasında hizmet verebiliyor. Esnaf lokantaları, fast food’cular, kafeler ilgiden memnun. ‘Fine-dining’ hizmet veren alkollü restoran sahipleri ile işletmecileri ise ‘Açıldık ama durum pek de güllük gülistanlık değil’ diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı
Gündem

Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı

Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş için taziye mesajı yayımlayan Baykar Teknik Müdürü ..
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını aç..
ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!
Dünya

ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!

Covid-19 vakaları ve ölümleri hakkındaki tahminleri dünya çapında yakından takip edilen Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay