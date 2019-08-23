Avcı Göztepe maçından galibiyet istiyor!

Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgiyle taraftarlarını üzen Beşiktaş, Göztepe maçında mutlak galibiyet istiyor.

Abdullah Avcı: "Şampiyonluğa yürüyeceğiz"

“Sivasspor maçı geride kaldı. Bu maçı unutmanın ve unutturmanın zamanı. Taraftarımız bizim için büyük bir güç. Kendi kimliğimizi tam olarak bulduğumuzda eminim ki şampiyonluğa yürüyeceğiz” diye konuştu.

Abdullah Avcı: "Hepinizin kalitesine güveniyorum"

“Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar. Hepinizin kalitesine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Karius kaleye geri dönüyor

Loris Karius çalışmalara başladı.Abdullah Avcı'yı bir hayli sevindiren bu gelişme sonrası bu akşam oynanacak Göztepe maçında kalede Alman eldivene şans vereceği aktarıldı.