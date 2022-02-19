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Gündem Avaşin-Basyan bölgesinde 8 terörist havaya uçuruldu!
Gündem

Avaşin-Basyan bölgesinde 8 terörist havaya uçuruldu!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:08:00 - 2022-02-19 17:24:11
Avaşin-Basyan bölgesinde 8 terörist havaya uçuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

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