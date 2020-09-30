Avansas com sahibi kim? Avansas.com, 2009 yılında Merter'de küçük bir depoda, 18 çalışan ve 300 ürün çeşidiyle kurulmuştur.

Perakende, tekstil ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Peker Ailesi tarafından 2009 yılında kurulan ofis malzemeleri sitesi Avansas.com, BİM'in sahibi Topbaş Ailesi'nin de ortak olarak ilerledi.

Avansas’ta ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıda ürünlerinden temizliğe, teknoloji malzemelerinden mobilya&hırdavat ve baskı çözümlerine kadar küçük ya da büyük fark etmeksizin işletmelerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını rekabetçi fiyat ve hızlı teslimat ile gidermektedir.

Avansas kapıda ödeme var mı?

Avansas’ta, alıcı, sipariş edilen ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak AVANSAS hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabileceği gibi, havale/EFT ve kapıda nakit ödeme yapılmaktadır.

Avasas sipariş teslimi ne kadar sürüyor?

Avansas'ta saat14:00'a kadar verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içinde anlaşmalı kargo firmasına teslim edilir. İstanbul'a uzaklığınız 600 km'den az ise 1 iş günü içerisinde, daha uzak mesafede ise 2 iş günü içerisinde siparişleriniz kapınıza teslim edlmektedir.

Avansas sipariş iptali yapılıyor mu?

Avansas sipariş iptali için 444 20 22'den Müşteri Hizmetlerini arayarak İade/Değişim kodunuzu almanız gerekir. Tarafınıza gönderilen e-postada belirtilen linke tıklayarak ya da Yardım sayfamızda yer alan Formlar ve Yardımcı Dökümanlardan ulaşabileceğiniz İade Değişim Formunu, İade/Değişim kodunu belirterek eksiksiz doldurarak iade talebiniz gerçekleşir.