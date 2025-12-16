Av yolunda korkunç olay
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ava gittikleri otomobilde tüfeğin ateş alması sonucu boynundan vurulan Fatih Duru'nun öldüğü korkunç olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 13 Aralık'ta Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilçiftlik Mahalle Muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçileri O.B., A.B. ile Fatih Duru, ava gitmek için bir araya gelerek, otomobile bindi.
4 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken tüfeklerden biri henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar Fatih Duru'nun boynuna isabet etti. Fatih Duru'nun vurulduğunu gören arkadaşları, Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sağlık personelinin hastanede yaptığı kontrollerde Fatih Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. S.Y.A., O.B. ve A.B. gözaltına alındı.
O.B.'nin ifadesinde tüfeği ava hazırladığı sırada yanlışlıkla ateş aldığını itiraf ettiği öğrenildi.
S.Y.A., O.B. ve A.B. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.B. tutuklanırken, S.Y.A. ve A.B. serbest bırakıldı.
Diğer yandan Fatih Duru otopsinin ardından toprağa verildi.,
