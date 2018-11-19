THY- Euroleague
0553 313 94 23

Aura nedir?

Her nesnenin bir aurası var...

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:35
Aura nedir?

Nesneyi çevreleyen elektromanyetik alana aura deniyor. Ve hiçbir nesnenin aurası bir diğerinin aurasına asla benzemez. Yani zaten ilâhî bir mucize olan hiçbir şeyin bir diğerine benzememesi burada da geçerli..

Fakat burada bir ayrım söz konusudur. O ayrım da, canlı yaratılanların auroları daha kolay ve net olarak belirlenebilmektedir.

Bunun sebebi ise, canlıları meydana getiren atomların daha aktif yapıda bulunmalarıdır.

İnsan aurolarının renkleri bazı faktörlere göre farklılık göstermektedir.

Bu faktörler, insanların gelişmesi ve ruhî durumudur.

Dünyada akla gelen her şey, hatta mikroskop altından ancak görebildiğimiz, ondan da ötede göremediklerimiz titreşim halindedir.

Fakat olay yeryüzü ile bitmiyor ki; uzay sonsuzluğunda yine her yaratılanın her zerresinin aurası var.

Yeryüzündeki insan auroası ile hem yeryüzündeki her şeyin hem de kainattaki her şeyin aurasıyla titreşim ve iletişim halinde bulunmaktadır.

Aura, ruhî dünyamızla da bağlantı akışı gerçekleştirmektedir. Öyle ki mutlu olan kişilerde aurolar kesiksiz ve renkliyken, mutsuz kişilerde durum tersidir. Mutsuz kişilerin aurası gri ve kırıklı yapıdadır. Konu çok uzun!

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:35
  1. aura
  2. aura nedir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?
    1. Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı..
    2. Arabistan'a bir kötü haber daha!
    3. Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019
    4. Siyanürden daha zehirli… Alanya'da..
    5. Erdoğan ile Putin'den özel görüşme
    6. 74 sanıklı FETÖ davasında karar..
    7. Parmak çıtlatmak zararlı mı?
    8. İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı
    9. Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir..
    10. Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
    11. İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında..
    12. Erkeklerde kanser belirtileri
    13. Uzmanlar anne adaylarını uyardı
    14. Yapışmaz tava kullanırken yapılan..
    15. "Picasso'nun çalınan tablosu..
    16. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    17. İşte evinizde gizli saklama alanları
    18. AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı
    19. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a müjdeli..
    20. Gribe karşı nar tüketin
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!