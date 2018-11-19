Aura nedir?

Nesneyi çevreleyen elektromanyetik alana aura deniyor. Ve hiçbir nesnenin aurası bir diğerinin aurasına asla benzemez. Yani zaten ilâhî bir mucize olan hiçbir şeyin bir diğerine benzememesi burada da geçerli..

Fakat burada bir ayrım söz konusudur. O ayrım da, canlı yaratılanların auroları daha kolay ve net olarak belirlenebilmektedir.

Bunun sebebi ise, canlıları meydana getiren atomların daha aktif yapıda bulunmalarıdır.

İnsan aurolarının renkleri bazı faktörlere göre farklılık göstermektedir.

Bu faktörler, insanların gelişmesi ve ruhî durumudur.



Dünyada akla gelen her şey, hatta mikroskop altından ancak görebildiğimiz, ondan da ötede göremediklerimiz titreşim halindedir.

Fakat olay yeryüzü ile bitmiyor ki; uzay sonsuzluğunda yine her yaratılanın her zerresinin aurası var.

Yeryüzündeki insan auroası ile hem yeryüzündeki her şeyin hem de kainattaki her şeyin aurasıyla titreşim ve iletişim halinde bulunmaktadır.

Aura, ruhî dünyamızla da bağlantı akışı gerçekleştirmektedir. Öyle ki mutlu olan kişilerde aurolar kesiksiz ve renkliyken, mutsuz kişilerde durum tersidir. Mutsuz kişilerin aurası gri ve kırıklı yapıdadır. Konu çok uzun!