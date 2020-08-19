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Aktüel ATO'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret
Aktüel

ATO'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerler müze olarak değerlendirilmeli" - "Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:54:24 -
ATO'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerlerin müze şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini başarıyla yönettiğine işaret ederek, bu süreçten en çok ulaştırma, lojistik, havacılık ve kara yolu yolcu taşımacılığı sektörlerinin etkilendiğini bildirdi.

Salgın sürecinde reel sektörün hükümetin desteğini yanında hissettiğini vurgulayan Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve devamında uygulamaya konulan destekler üretim ve istihdamın devamlılığı açısından büyük fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 'Karayolu Yolcu Taşıma Yönetmeliği' ile ilgili çalışma yürüttüğünü anımsatarak, ATO'da ulaştırma sektörünü temsil eden meclis ve komite üyelerinin de bu çalışmaya katılması önerisinde bulundu.

Gürsel Baran, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için yurt dışına direkt uçuşlar başta olmak üzere, yürüttükleri çalışmalara ilişkin de Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verdi.

Yurt dışına direkt uçuş sayısını artırmaya yönelik faaliyetlere salgın sonrasında devam edeceklerini belirten Baran, konuya ilişkin Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi.

Baran, şunları kaydetti:

"Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul hatlarının ardından devreye alınacak diğer hatlarla Ankara, hızlı tren ulaşımının merkezi haline gelecek. Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerler müze olarak değerlendirilmeli. Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için oda olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız."

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