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ATO, başkentin Rusya’da tanıtımı için atağa geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın tanıtımı amacıyla Türk Hava Yolları ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu işbirliğiyle Ankara’ya getirilen Rus ulusal basınında görev yapan basın mensuplarını kabul etti.

22 Mart 2019 Cuma 10:59
ATO, başkentin Rusya’da tanıtımı için atağa geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın tanıtımı amacıyla Türk Hava Yolları ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu işbirliğiyle Ankara’ya getirilen Rus ulusal basınında görev yapan basın mensuplarını kabul etti.


ATO’da yer alan Hizmet Binası’nda gerçekleşen kabulde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldiklerinden bu yana Ankara’nın turizm potansiyelinin artırılması için çalıştıklarını anlatan Baran, Rus basın mensuplarının ziyaretinin de bu çerçevede gerçekleştirildiğini söyledi. Baran, hedeflerini gerçekleştirmek için yurt dışından Ankara’ya ve Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların sayısının artmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda da çalışma yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.


Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sında yüzde 9’luk payın başkente ait olduğunu dile getirdi. Baran, "Ankara’nın, 21 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci kenti Ankara’dır" dedi.


Başkentin savunma, havacılık, medikal, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunun altını çizen Baran, “Savunma sanayi konusunda dünyadaki en büyük 100 şirketin 4’ü Türk ve bu şirketlerin hepsi de Ankara merkezli” diye konuştu.


Konuk gazetecilere Ankara’nın tarihi zenginlikleri hakkında detaylı bilgi veren Baran, "3 gün içinde Ankara’yı gezmek yeter mi bilmiyorum. Ama 3 günlük ziyaret sonrasında Ankara’yla ilgili anlatacağınız çok şey olacaktır” dedi.


Başkentin önemli bir turizm merkezi olduğunu söyleyen Baran, Gordion, Roma Hamamı, Julien Sütunu, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Cami, Hamamönü, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi Ankara’nın turistik ve tarihi değerlerini de gazeteci heyete aktardı.


Ankara’nın sağlık ve termal turizmde de önemli bir şehir olduğunu anlatan Baran, kongre ve fuar turizminin gelişimi için yürüttükleri çalışmalardan da bahsetti. Baran, program sonunda gazetecilere ‘Ankara Manzarası’ tablosunu hediye etti.


Programda konuşan ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu da komisyonun Ankara’nın turizm anlamındaki değerlerini tanıtılıp, bu alanda geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.


Programa, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, THY Satış Müdürü Emrullah Kirişçi, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyon Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı, Komisyon Üyeleri Muhammet Sarıtaş, Mustafa Tekeli, Necmettin Din, Raşit Mandıroğlu, Ünsal Akkuş ve Meclis Üyesi Ali Rıza Koç katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:59
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