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Aktüel Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı, Japonya'da gökyüzünü aydınlattı
Aktüel

Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı, Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:10:01 -
Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı, Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

ANKARA (AA) - Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Japon NHK kanalı, göktaşının, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini yayımlandı.

Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı, Tokai, Kansai ve Şikoku'da çok sayıda kişinin sosyal medyada paylaşımlar yapmasına neden oldu.

NHK'nin Matsuyama muhabiri, göktaşının saçtığı ışığın kapalı perdelerden bile fark edilecek kadar parlak olduğunu söyledi.

Kyodo ajansının "Japon semalarında gece Dolunay kadar parlak bir ateş topu görüldü" başlıklı haberinde de sosyal medya yorumlarına yer verildi.

Twitter'da bir kullanıcı göktaşının düşerken "gümbürtüye benzer ses çıkardığını", bir diğeri ise "gökyüzünün tamamen aydınlandığını" belirtti.





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